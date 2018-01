Índice da Bolsa de NY bate recorde durante o pregão Os principais índices do mercado de ações norte-americano seguem em firme alta pelo segundo dia consecutivo, com os ganhos dos papéis da Boeing e a queda dos preços do petróleo levando o índice Dow Jones a registrar nova máxima intraday (durante um pregão) recorde de 12.196,32 pontos. Ao mesmo tempo, o Nasdaq registrou 2.391,34 na máxima intraday, registrando seu melhor nível desde janeiro de 2001. O vigor do mercado de ações indica que muitos investidores estão no geral despreocupados com relação às perspectivas de o Partido Democrata assumir o controle de pelo menos uma das casas do Congresso, depois da eleição de hoje. Contudo, depois de registrar as máximas, os índices reduziram os ganhos. Por volta das 17h45 (de Brasília), as ações da Boeing subiam 4,33%, depois da companhia ter obtido um contrato para fornecer 15 novos aviões cargueiros 777 para a FedEx. Às 17h45 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 67 pontos, ou 0,56%, a 12.172,6 pontos; o Nasdaq avançava 13 pontos, ou 0,59%, a 2.379,84 pontos; e o S&P-500 registrava um ganho de 4 pontos, ou 0,32%.