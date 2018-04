Índice da Bolsa de NY encerra em novo recorde O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em direções divergentes, o Dow Jones em alta e em novo nível recorde e o Nasdaq em queda. No primeiro minuto do pregão, o Dow Jones ultrapassou os 12 mil pontos pela primeira vez na história. Embora não tenha sustentado esse patamar até o fim do dia, ele agora acumula oito fechamentos em níveis recorde nos últimos 12 pregões. "O Dow Jones em 12 mil pontos pode estar nos dizendo que as empresas que haviam sido ignoradas por algum tempo têm uma nova vitalidade aos olhos dos investidores. A parte do mercado que estava sendo negligenciada era a das empresas de grande capitalização, e agora os investidores estão vendo valor de investimento nessas ações", comentou o diretor de estratégia para ações da RBC Dain Rauscher, Phil Dow. Ações Entre as componentes do Dow Jones, a ação com melhor desempenho hoje foi IBM, com alta de 3,30%, em reação a seu informe de resultados; as da Intel, que também divulgou resultados, subiram 1,00%. As da Motorola, porém, caíram 4,87%, depois de a empresa relatar uma queda de 45% no lucro líquido do terceiro trimestre. Entre as empresas que divulgaram resultados também estavam Yahoo, que cedeu 4,80%, JP Morgan Chase, que recuou 1,63%, Mellon Financial, que ganhou 2,9%, Novellus Systems, que registrou desvalorização de 7,4%, Apollo Group, que despencou 23%, AMR, que avançou 7,5%, e Dow Jones & Co., que fechou em baixa de 2,6%. As ações da Johnson & Johnson, que haviam subido 1,77% ontem, em reação a seu informe de resultados, mantiveram o impulso e avançaram 3,13%. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 42,66 pontos, ou 0,36%, em 11.992,68 pontos. A mínima foi em 11.947,62 pontos e a máxima em 12.049,51 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 7,80 pontos, ou 0,33%, em 2.337,15 pontos, com mínima em 2.330,49 pontos e máxima em 2.362,09 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,91 ponto, ou 0,14%, para 1.365,96 pontos. O Nyse Composite, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), avançou 17,10 pontos, ou 0,20%, para 8.663,55 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,633 bilhão de ações, de 1,531 bilhão ontem; 1.879 ações subiram, 1.452 caíram e 166 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,164 bilhões de ações negociadas, de 2,163 bilhões ontem, com 1.494 ações fechando em alta e 1.552 em queda. Entre as empresas que divulgam resultados do terceiro trimestre amanhã, os destaques são Bank of America, Bank of New York, Broadcom, Citigroup, Coca-Cola, Continental Airlines, Cypress Semiconductor, Fairchild Semiconductor, Google, Hershey, Honeywell International, Eli Lilly, McDonald's, Nasdaq Stock Market, New York Times, PMC-Sierra, Rambus, Rohm & Haas, UnionBanCal, Verisign e Zions Bancorp. As informações são da Dow Jones.