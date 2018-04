Índice da Bolsa de NY fecha em alta pelo 8º dia seguido O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em alta. O ganho do Dow Jones foi modesto, mas o índice acumula agora oito pregões consecutivos de altas, o que não acontecia desde março de 2003; o Nasdaq subiu em sete dos últimos oito pregões e o S&P-500 teve seu sexto pregão consecutivo de altas, o que não acontecia desde novembro do ano passado. Operadores disseram que o mercado mostrou cautela antes do início da temporada de divulgação de resultados financeiros do primeiro trimestre (o da Alcoa sairia depois do fechamento; hoje, as ações da empresa subiram 0,09%). Entre as componentes do Dow Jones, a ação com melhor desempenho foi Intel, com alta de 2,9%, mantendo o impulso de ontem, depois de a concorrente Advanced Micro Devices anunciar um programa de reestruturação. As ações do Citigroup subiram 1,6%, em reação a informes de que o programa de redução de custos do grupo já começou a ser implementado, com mais de mil demissões. As ações da Seagate Technology caíram 6,2%, depois de a empresa fazer um alerta de queda nos lucros. As da construtora de casas DR Horton recuaram 1,5%, depois de a empresa informar que suas encomendas sofreram uma redução de 37% no último trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O índice Dow Jones fechou em alta de 4,71 pontos, ou 0,04%, em 12.573,85 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 8,43 pontos, ou 0,34%, em 2.477,61 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 3,78 pontos, ou 0,26%, para 1.448,39 pontos. O Nyse Composite avançou 39,49 pontos, ou 0,42%, para 9.468,70 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 1,331 bilhão de ações, de 1,261 bilhão ontem; 2.049 ações subiram, 1.254 caíram e 136 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1.898 bilhão de ações negociadas, de 1,789 bilhão ontem, com 1.670 ações fechando em alta e 1.359 em queda. As informações são da Dow Jones.