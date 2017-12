Índice de ADRs brasileiros opera em baixa de 0,5% O índice Dow Jones Brazil Titans 20, que reúne recibos de ações de empresas brasileiras negociados na bolsa de Nova York, abriu em queda e, por volta das 11h30 (de Brasília), cediam 103,16 pontos, ou 0,5%, aos 19.734,10 pontos. O indicador inclui as 20 ações de empresas brasileiras de maior liquidez e capitalização de mercado, negociadas na bolsa norte-americana. Veja a composição atual do índice, com a participação de cada companhia: Petrobras 0,1500 Bradesco 0,1142 Itaú 0,0974 Vale do Rio Doce 0,0834 Unibanco 0,0556 Companhia Siderúrgica Nacional 0,0508 AmBev 0,0505 Telemar 0,0505 Gerdau 0,0503 Cemig 0,0477 CPFL Energia 0,0459 Embraer 0,0420 TIM Participações 0,0277 Aracruz Celulose 0,0261 Brasil Telecom Participações 0,0215 Pão de Açúcar 0,0209 Gol Linhas Aéreas Inteligentes 0,0196 Braskem 0,0162 Votorantim Celulose e Papel 0,0160 Telesp Celular Participações 0,0136 As informações são da agência Dow Jones.