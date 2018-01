Índice de atividade nos EUA é esperado pelos investidores São Paulo, 5 de fevereiro - O índice de atividade dos gerentes de compras para o setor industrial, que sai hoje, é o único a ter condições de confirmar ou não o que o dado sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos sinalizou na semana passada: que a economia do país não está superaquecida, o que dá ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) menos razão para temer a inflação. No Brasil, o destaque é a divulgação da produção industrial do IBGE. Todos os horários de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Serviços - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 13 horas, o índice de atividade dos gerentes de compras para o setor não-industrial (serviços) referente a janeiro. EUA/Bush - O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anuncia a proposta de Orçamento de seu governo para o ano fiscal de 2008. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial dos dois primeiros dias de fevereiro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro. Indústria/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o comportamento da produção industrial de dezembro e o resultado da atividade do setor ao longo do ano.