Índice de atividade nos EUA pode amenizar incertezas São Paulo, 2 de abril - Como as incertezas em relação à economia dos Estados Unidos e à conduta do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em sua próxima reunião ainda persistem, os investidores vão acompanhar com atenção qualquer índice que saia no país. E hoje os olhares dos participantes de mercado poderão se voltar sob o indicador de atividade industrial para tentar 'enxergar' no dado algum sinal para a economia norte-americana. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 13 horas (de Brasília), o índice de atividade industrial dos Estados Unidos referente a março. EUA/Fed de St. Louis - O presidente do Fed de St. Louis, William Poole, discursa, às 13h30 (de Brasília), sobre entendendo a inflação em evento em Nova York. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial de março. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de março.