Índice de atividade nos EUA pode definir negócios São Paulo, 27 de março - Os dados com o desempenho do comércio varejista e da indústria, além do indicador sobre a confiança do consumidor norte-americano poderão provocar grande expectativa entre os investidores e apontar um rumo para os negócios hoje. Isso porque as vendas de imóveis divulgadas ontem nos Estados Unidos reforçaram as preocupações de que a desaceleração do setor imobiliário possa afetar o crescimento da economia norte-americana. Todos os horários de divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/Varejo A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 24. EUA/Indústria - O Fed de Richmond divulga, às 11 horas, seu índice de atividade industrial regional de março. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, às 11 horas, seu indicador de confiança do consumidor norte-americano de março. EUA/Fed - A presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, Sandra Pianalto, fala sobre Internacionalização das Moedas Nacionais em Praga, na República Checa. Consumidor/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, sondagem do consumidor referente a março. Balanços/Brasil - Copel, Lopes, PDG Realty e Sabesp divulgam balanços no Brasil. Fiscalização Aduaneira/Receita - A Receita Federal divulga, às 11 horas, os resultados da fiscalização aduaneira em 2006.