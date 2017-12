Índice de confiança do consumidor de Michigan é destaque Com uma agenda de indicadores fraca no Brasil, a atenção dos investidores deverá se concentrar em dados que saem nos Estados Unidos, como o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. EUA/Michigan - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor final de fevereiro. O indicador aponta a confiança do norte-americano em relação a sua economia, sua disposição às compras e à tomada de financiamentos. EUA/ISM - O ISM divulga, ao meio-dia, o índice de atividade do setor não-industrial referente a fevereiro. FGV/IPC-S - A FGV divulga, a partir das 8 horas, o IPC-S capitais de fevereiro. O índice cheio divulgado ontem surpreendeu positivamente. Até o dia 28, a variação apurada de preços foi de 0,01%, no piso das estimativas de analistas ouvidos pela Agência Estado.