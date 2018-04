Índice de hipotecas e petróleo nos EUA; Copom no Brasil São Paulo, 18 de abril - Os investidores podem recorrer a mais indicadores macroeconômicos para saber se realmente fez sentido a interpretação feita do resultado do índice de preços ao consumidor norte-americano de que o cenário nos Estados Unidos, apesar de preocupante, não é catastrófico. O único dado do dia com tendência a comprovar ou não essa hipótese é o índice de refinanciamento de hipotecas. Mas há ainda o petróleo que pode mexer com os preços dos ativos e cujos dados de estoques serão divulgados. A preocupação de alguns especialistas é de que com a retomada da atividade de duas refinarias nos EUA, poderá haver um aumento na demanda pelo petróleo bruto. No campo dos juros, a decisão sobre a nova taxa de juros é destaque no Brasil. O Copom define a Selic de abril e a expectativa de boa parte de analistas é de um corte de 0,25 ponto. Se essa previsão se confirmar, a taxa passará para 12,5% ao ano. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Hipotecas - A Mortgage Bankers Association divulga, às 8 horas, às 13 horas, o índice de refinanciamento de hipotecas nos Estados Unidos durante a semana até o último dia 13. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 13 de abril. EUA/Balanços - Abbott Laboratories, AMR (American Airlines), Bank of New York, Ebay, JP Morgan Chase, Kraft Foods e Motorola divulgam balanços nos Estados Unidos. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, depõe, às 11 horas, no Comitê de Finanças do Senado norte-americano sobre o déficit fiscal do país. EUA/Finanças - O subsecretário do Tesouro para Finanças Domésticas, Robert Steel, fala, às 13h30, em Washington sobre as prioridades das finanças do governo dos EUA. Selic/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) define a nova taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano. IGP-10/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril. IPC/Fipe - O Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, às 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da segunda quadrissemana de abril. Fluxo Cambial/BC - O Banco Central divulga, às 12h30, os dados do fluxo cambial dos primeiros nove dias úteis de abril. Será a primeira parcial do mês. Balanços/Brasil - A Votorantim Celulose e Papel divulga balanço referente ao primeiro trimestre de 2007. Turquia/Juros - O Comitê de Política Monetária do Banco Central da Turquia se reúne e deve anunciar, ao meio-dia, sua decisão sobre a nova taxa básica de juros do país. A expectativa é de manutenção do juro em 17,50%. Europa/BC - O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, discursa, às 10 horas, na reunião anual da International Swaps and Derivatives Association (Isda), em Boston (Massachusetts).