Índice de imóveis pode sinalizar ritmo da economia dos EUA São Paulo, 26 de junho - Mais um indicador, o índice de vendas de imóveis residenciais novos de maio, que será divulgado hoje nos Estados Unidos - três dias antes da reunião do banco central americano -, poderá sinalizar o ritmo da economia do país. No Brasil, o mercado também deve acompanhar o resultado da balança comercial e a nota de política monetária do Banco Central. EUA/Imóveis - Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11horas, o indicador de vendas de imóveis residenciais novos em maio. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Dallas divulga, às 11h30, o índice de atividade industrial de junho. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial de junho. Em maio o superávit da balança foi de US$ 3,028 bilhões. BC/Política Monetária - O Departamento Econômico (Depec) do Banco Central divulga, às 11horas, a nota mensal de política monetária e operações de crédito relativas a maio.