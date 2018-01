Índice de inflação benigno sustenta bolsas de NY O resultado favorável do índice de preços ao consumidor (CPI) está funcionando como catalisador para uma alta forte das ações em Nova York. O índice Dow Jones bateu novo recorde intraday (durante o dia), chegando ao 12.480 pontos. Às 13h31 (de Brasília), o Dow subia 0,40% para 12.466 pontos. O S&P subia 0,3% para 1.429 pontos, máxima em seis anos, enquanto o Nasdaq ganhava 0,50%, chegando aos 2.466 pontos. O núcleo e o índice dos preços ao consumidor em novembro ficaram inalterados, enquanto Wall Street projetava alta de 0,2% para os dois números. A surpresa positiva no front da inflação aumentou a expectativa de corte de juro do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) no próximo ano. Os futuros de eurodólar, referência para o juro, passaram a projetar nos contratos de março 48% de chances de um corte na taxa básica de juros (Fed, Funds, em inglês) dos EUA para 5% no primeiro trimestre de 2007, de 32% antes do CPI. Os contratos de junho passaram a prever 100% de redução na taxa para 5% no segundo trimestre e projetam em 36% as chances de um corte maior, para 4,75%, no período. A taxa atual dos Fed Funds está em 5,25% ao ano. As ações de tecnologia se destacam no movimento altista em Nova York. Adobe System subiu 4,7% após anunciar lucro no quarto trimestre fiscal dentro do esperado e receita acima das expectativas. Apple Computer, no entanto, caiu 0,3% com o anúncio de que precisará republicar seus informes financeiros. As informações são da agência Dow Jones.