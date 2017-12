Índice de inflação de São Paulo sai hoje São Paulo, 04 de maio - O mercado aguarda hoje a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo. O dado ajuda investidores a avaliar a economia brasileira e a prever a trajetória dos juros. São destaque também os dados sobre emprego levantados pelo Departamento do Trabalho dos EUA. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de abril. Em março, a inflação do município de São Paulo foi de 0,14%. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 29 de abril. EUA/Mão-de-obra - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, a produtividade da mão-de-obra (preliminar) do primeiro trimestre e o custo da mão-de-obra (preliminar) do primeiro trimestre. Europa/Moeda - O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) se reúne a partir das 6 horas e anuncia sua decisão sobre política monetária às 8h45. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 29 de abril. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga os dados da oferta monetária na semana até 29 de abril. IBGE/Agrícola - O IBGE divulga, às 9h30, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola referente a abril. Europa/Varejo - Às 6 horas, a União Européia divulga os dados de vendas no varejo na zona do euro em março. Brasil/Balanços - Braskem, Grandene e Vivo divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre deste ano. EUA/Balanços - As empresas norte-americanas Eastman Kodak, Goodyear Tire & Rubber e Tyco International divulgam seus resultados financeiros do trimestre passado. Europa/Balanços - As empresas européias Shell, Unilever (Reino Unido), BASF, Beiersdorf, Commerzbank, Continental, Deutsche Börse, Epcos, MAN (Alemanha), AGF, Dassault Systèmes EADS, Total, Suez (França), Telecinco (Espanha) e UBS AG (Suíça) divulgam seus informes financeiros relativos aos três primeiros meses de 2006.