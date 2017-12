Índice de ocupação da United Airlines chega a 90% no Brasil em junho O início da temporada de férias e a crise da Varig colaboraram para que a United Airlines alcançasse um índice de ocupação de 90% em seus vôos no Brasil em junho, acima da sua média global, que foi de 88,3% no mês. Trata-se do maior índice de ocupação da empresa em seus 71 anos. A companhia tem vôos diários ligando o Rio de Janeiro e São Paulo a Washington e Chicago, nos Estados Unidos, com conexões para diversos pontos da América do Norte e Extremo Oriente. "Junho é um mês de alta temporada nas viagens para o exterior e apresenta normalmente índices de ocupação bem altos", declarou em nota o diretor-geral da United no Brasil, Michael Guenther. A United transportou 6,32 milhões de passageiros e realizou 47.769 vôos regulares em suas operações globais em junho. Em comparação com igual mês de 2005, o número de passageiros teve um aumento de 3,7%, para um crescimento de 2,9% no número de vôos. A United Airlines é a maior empresa aérea dos Estados Unidos e a segunda maior do mundo, operando cerca de 3.400 vôos diários, em conjunto com a United Express e a Ted, para mais de 200 destinos.