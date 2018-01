Índice de Preços ao Consumidor nos EUA centra atenções São Paulo, 22 de fevereiro - A divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos de janeiro é o destaque da agenda econômica. No Brasil, o dado mais importante é a inflação medida pelo IPCA-15 de fevereiro. EUA/CPI - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) relativo ao mês de janeiro. IBGE/IPCA-15 - O IBGE divulga, às 9h30, o IPCA-15 de fevereiro. A expectativa é que o indicador, que antecipa o IPCA cheio e que serve de parâmetro para a política monetária, venha alto. Em janeiro, o índice subiu 0,51%. EUA/Renda - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, os dados de renda real dos assalariados em janeiro. O dado é relevante na condução da política monetária porque são os gastos com o consumo - reflexo da renda e do endividamento - que movem a maior economia do planeta. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 10h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista nos Estados Unidos na semana até o último dia 18. BC/Crédito - O Banco Central divulga, às 10h30, nota sobre Política Monetária e sobre Operação de Crédito de janeiro. Tesouro/NTN-B - O Tesouro realiza a segunda etapa do leilão tradicional de troca de Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B), títulos pós-fixados indexados ao IPCA que se tornaram o alvo predileto dos investidores estrangeiros.