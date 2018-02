Índice de preços nos EUA pode influenciar mercados São Paulo, 19 de setembro - O dado mais aguardado da semana pelo mercado financeiro, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) norte-americano, será divulgado hoje. O indicador será o último de relevância observado pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) antes da definição da taxa básica de juros do país, em reunião marcada para amanhã. O início da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, também está entre os eventos mais relevantes para os mercados hoje. EUA/Inflação - O Departamento do Trabalho divulga às 9h30 (horário de Brasília) o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de agosto. Economistas prevêem uma alta de 0,4%, ante inflação de 0,1% em julho. A previsão para o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, é de alta de 0,2% em agosto, contra queda de 0,3% em julho. ONU/Assembléia - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve abrir a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem início hoje. Também no evento, o presidente norte-americano George W. Bush deve encontrar-se com o presidente da França, Jacques Chirac, às 10h15 (todos os horários são de Brasília), com o secretário-geral Kofi Annan às 11h15 e com o presidente do Iraque, Jalal Talabani, às 18 horas; Bush deve discursar na Assembléia Geral às 12h30. EUA/Construções - O Departamento do Comércio divulga às 9h30 (horário de Brasília) o número de construções de residências iniciadas em agosto. EUA/Varejo - Às 9h55 (horário de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 16 de setembro. IBGE/Varejo - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9h30 o número de vendas no comércio varejista em julho.