Índice de preços nos EUA pode influenciar os mercados São Paulo, 13 de junho - O mercado financeiro aguarda hoje o índice de preços ao produtor dos EUA, que pode confirmar ou não as preocupações com a inflação norte-americana, observada de perto pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para definir a taxa de juros do país. O discurso hoje do presidente do Fed, Ben Bernanke, também pode trazer alguma pista sobre a política de juros que o banco central adotará em sua próxima reunião, no fim do mês. No mercado doméstico, o destaque também fica por conta da divulgação de um índice de inflação, a primeira prévia de junho do IGP-M. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o índice de preços ao produtor (PPI) de maio às 9h30. Em abril, o indicador apontou alta de 0,9%. Fed/Bernanke - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala sobre questões relativas ao consumidor durante a 5ª Conferência de Líderes Regionais sobre Questões, promovida pela Câmara dos EUA, em Washington, às 12 horas. FGV/IGP-M - A primeira prévia de junho do Índice Geral de Preços - Mercado será divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir da 8h30. Em maio, o IGP-M registrou alta de 0,38% e, na primeira prévia de maio, elevação de 0,21%. Senado/Meirelles - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. EUA/Estoques - Às 11 horas, o Departamento do Comércio dos EUA divulga o indicador de estoques das empresas em abril. No mês anterior, os estoques cresceram 0,7%. EUA/Vendas - Às 9h30, o Departamento do Comércio divulga o indicador de vendas no varejo em maio. As vendas cresceram, em abril, 0,5%. EUA/Varejo - Às 9h55, a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 10 de junho.