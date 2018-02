Índice de preços pode aumentar apostas de queda na Selic São Paulo, 11 de agosto - A queda do risco Brasil para seu menor nível histórico pode reforçar no governo a percepção de que ainda há espaço para diminuir a taxa básica de juros (Selic). Uma nova queda depende principalmente, contudo, do comportamento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que serve de referência para a meta do governo de inflação de 4,5% ao ano O índice correspondente ao mês de julho será divulgado hoje. Lá fora, o temor com a desaceleração da economia norte-americana se mantém, influenciando os mercados globais. Neste sentido, os dados mais importantes de hoje são o nível de vendas no varejo e o nível de estoques das empresas. Preços/IPCA - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta, às 9h30, o resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho. Em junho, o indicador registrou deflação de 0,21%. Preços/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de agosto. No período anterior, houve inflação de 0,17%. Preços/INPC - Às 9h30, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de julho. Em maio, o índice apresentou deflação de 0,07%. EUA/Varejo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados de vendas no varejo em julho. Em junho, o setor registrou baixa de 0,1%. EUA/Estoques - Às 11 horas, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga os dados de estoques das empresas em junho. Em maio, ocorreu uma alta de 0,8%. EUA/Importação - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de preços das importações em julho. Em junho, o índice subiu 0,1% EUA/Balanços - As norte-americanas que divulgam balanços hoje são AEterna Zentaris Inc., Concurrent Computer Corp. e IAMGOLD Corp. Europa/Balanços - As companhias alemãs Allianz AG e ThyssenKrupp AG divulgam seus balanços financeiros do período de abril a junho de 2006. Brasil/Balanços As brasileiras Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), Equatorial, Fras-le, OHL Brasil, Petrobras, Porto Seguro, Randon, Tractebel e Transmissão Paulista divulgam seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2006.