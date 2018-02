Índice de vendas de imóveis pode definir tendência hoje São Paulo, 25 de setembro - Com o temor de que a economia norte-americana esteja passando por um desaquecimento mais forte do que o previsto, os investidores voltam-se ainda mais para a análise dos indicadores econômicos, como o índice de vendas de residências usadas, que será divulgado hoje. Além disso, passada a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), os dirigentes da instituição voltam a falar em público, concentrando as atenções do mercado. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga o indicador de vendas de residências usadas em agosto às 11 horas (horário de Brasília). Economistas prevêem um recuo de 0,8%, ante queda de 4,1% em julho. EUA/Indústria - Às 11h30 (horário de Brasília), o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Dallas divulga seu índice de atividade industrial regional de setembro. EUA/Discurso - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Nova York, Timothy Geithner, fala durante evento da Women's Economic Roundtable, em Nova York, às 19 horas (horário de Brasília). FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anuncia às 8 horas o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da terceira semana de setembro. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga às 8h30 a pesquisa semanal Focus, com as previsões do mercado para os principais indicadores econômicos brasileiros. Ministério/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresenta, às 10 horas, os resultados da balança comercial da semana encerrada em 24 de setembro.