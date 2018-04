Índice Dow Jones abre com valorização O índice Dow Jones, referência para o mercado acionário mundial, abriu em ligeira alta hoje, com variação positiva de 0,06%, aos 1.864 pontos. Ontem as ações nos EUA terminaram em alta, com a bolsa eletrônica Nasdaq em seu melhor nível em cinco meses. O mercado refletiu as declarações de representantes do Federal Reserve, a oferta pela Cablevision Systems e um acordo de US$ 6 bilhões no setor bancário. Essas notícias colocaram em segundo plano o teste nuclear da Coréia do Norte. O Nasdaq subiu 0,5%, enquanto o Dow e o S&P 500 avançaram 0,1%. A agenda econômica para hoje é leve, com os estoques no atacado para agosto, que saem às 11 horas, devendo subir 0,6%, após a alta de 0,8% no mês passado. Um discurso do presidente do Fed de Dallas, Richard Fisher, às 10h50 (de Brasília), pode afetar os mercado. Operadores querem saber de Fisher tem opinião semelhante à de Janet Yellen. Ela disse que taxas de juros estáveis fazem sentido no momento em que as autoridades monitoram os dados econômicos. O ex-presidente do Federal Reserve Alan Greenspan avaliou que o crescimento nos pedidos de hipotecas divulgado na semana passada pode sinalizar que o pior para o mercado de imóveis dos EUA já passou.