Índice Dow Jones bate novo recorde na Bolsa de NY Wall Street entrou em 2007 em tom positivo, levando o Dow Jones a mais um recorde intraday (registrado durante o dia, e não no fechamento no pregão). O índice bateu a máxima de 12.554,2 pontos, após as 13 horas, com alta de 0,72%. O Nasdaq subia 1,18%, para a máxima intraday de 2.444,05 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 0,63%, a 1.427,04 pontos. O ímpeto inicial veio do setor corporativo, com notícias da Home Depot e da Wal-Mart. Mas os ganhos se ampliaram após a divulgação do índice ISM de atividade industrial nacional, que voltou a indicar uma situação de expansão do setor manufatureiro. Às 13h22, o petróleo cedia 2,87%, para US$ 59,30, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), mas, por ora, não era citado pelas agências internacionais como mais um fator de impulso. Com agência Dow Jones.