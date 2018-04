Índice Dow Jones caminha para fechar em nível recorde Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta, com o Dow Jones caminhando para fechar em novo nível histórico - acima da marca de 11.722,98 pontos estabelecida em 14 de janeiro de 2000 -, impulsionado pela acentuada queda dos preços do petróleo, que elevou as esperanças de que os custos mais baixos de energia possam dar impulso aos gastos de consumo. A queda do barril de petróleo para o menor nível em sete meses, a US$ 58,60 na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), está pesando sobre as ações de energia e insumos, contudo, os setores financeiro, industrial e de serviços registram ganhos saudáveis. "Os investidores estão concluindo que a economia (dos EUA) está caminhando para um pouso suave", disse o presidente da Johnson Illington Advisors, Hugh Johnson. "Eles esperam que as boas notícias relacionadas ao declínio dos preços do petróleo compensem o impacto negativo da deterioração do mercado de residências", acrescentou. Às 16h38 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 68 pontos, ou 0,59%, e registrava 11.739 pontos, 16 pontos acima do recorde. O Nasdaq avançava 9 pontos, ou 0,41%, e o S&P-500 subia 5 pontos, ou 0,40%. As informações são da Dow Jones.