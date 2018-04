Índice Dow Jones da Bolsa de NY sobe pelo 6º dia As ações em Wall Street mantêm os ganhos antes do fim de semana prolongado pelo feriado de Páscoa, enquanto o dólar atinge a mínima em dois anos em relação ao euro e o bilionário Kirk Kerkorian parece determinado a voltar para a Chrysler. Todos os setores estão em alta, liderada pelos setores de saúde e energia. Bens de consumo e serviços também apresentam bom desempenho. Às 16h30 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,26%, o Nasdaq estava em alta de 0,43% e o S&P 500 avançava 0,29%. Se terminar em alta, será o sexto pregão consecutivo de ganho para o Dow Jones, o que não acontece há mais de quatro meses, desde 17 de novembro. O volume negociado, no entanto, é bastante baixo antes do feriado de três dias. A componente do Dow Jones, General Motors subia 2,45% para US$ 31,79 após a notícia de que o investidor bilionário Kirk Kerkorian ofereceu US$ 4,5 bilhões pela Chrysler, unidade americana da DaimlerChrysler. Kerkorian, por meio de seu grupo de investimento Tracinda Corp, apresentou uma oferta em dinheiro vivo ao board de diretores da DaimlerChyrsler. As informações são da agência Dow Jones.