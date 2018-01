Índice Dow Jones, da Bolsa de NY, vira e cai 0,23% O índice Dow Jones, da Bolsa de Valores de Nova York, apagou a estabilidade e cai 0,23%, em um movimento que coincidiu com o dado mostrando queda da confiança dos consumidores e aumento dos estoques dos atacadistas norte-americanos. O índice Nasdaq reduziu o ganho, mas ainda opera no positivo: 0,29%, sustentado pela alta de 8% da Cisco Systems que dava ímpeto aos ativos de tecnologia. A confiança dos consumidores caiu para 92,3, de 93,6 em outubro, informou a Universidade de Michigan. A mediana das previsões de 17 economistas consultados era 93,6 em novembro. Os estoques no atacado cresceram 0,8%, enquanto as vendas caíram 1,2%, em setembro. Os economistas previam crescimento de 0,5% dos estoques e de 0,7% para as vendas. O acúmulo dos estoques deve contribuir para somar números ao crescimento do PIB. A Cisco, fabricante de equipamentos para rede de computadores, previu ontem, após o fechamento da sessão, que o crescimento de suas vendas será mais acelerado do que o esperado pelos analistas. As vendas da empresa devem crescer até 25%, para US$ 8,29 bilhões no trimestre que se encerrará em janeiro. O valor supera a estimativa média dos analistas em US$ 240 milhões. O lucro da empresa cresceu 28% no primeiro trimestre fiscal, para US$ 0,26 por ação. O UBS elevou a recomendação para a ação de neutra para compra, avaliando que a Cisco continua exibindo disciplina operacional e financeira sólida. Os três dados econômicos divulgados pela manhã não trouxeram preocupações. Refletindo a queda das importações, o déficit da balança comercial dos EUA encolheu 6,8%, para US$ 64,30 bilhões, inferior aos US$ 65,80 bilhões previstos por analistas. O déficit de agosto foi revisado de US$ 69,90 bilhões para US$ 68,96 bilhões. As compras externas não importaram pressões inflacionárias. Os preços dos bens importados pelos EUA caíram 2% em outubro. A forte queda pelo segundo mês consecutivo reflete o declínio pronunciado dos preços de petróleo, gás natural e suprimentos industriais. Os preços das importações caíram 2%. Os sinais de resistência do mercado de trabalho ganharam um reforço, com o número de novos pedidos de auxílio-desemprego realizados na semana que terminou em 4 de novembro caindo 20 mil. A previsão de analistas era de queda de 12 mil no número de pedidos. Daqui a pouco, sai o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan e a Walt Disney divulga balanço após o fechamento. O mercado não exibia receio ao controle que os democratas terão tanto na Câmara como no Senado norte-americano. O democrata Jim Webb foi considerado hoje ganhador da eleição para senador no Estado da Virgínia, um resultado que dá ao Partido Democrata o controle total do Congresso norte-americano. O senador republicano George Allen aguarda a divulgação oficial da contagem de votos e, por enquanto, não reconheceu o resultado. Uma lei estadual na Virgínia garante o direito de pedir a recontagem dos votos ao candidato que ficar meio ponto percentual, ou menos, abaixo do vencedor. Mas, por enquanto, Allen não se manifestou. Segundo a apuração da NBC, Webb teve pouco menos de 7 mil votos de vantagem sobre seu adversário, num colégio eleitoral de mais de 2,3 milhões. O petróleo para dezembro subia 1,74%, para US$ 60,88 por barril. As informações são da Dow Jones.