Índice Dow Jones, de NY, fecha em nível recorde O índice Dow Jones registrou seu primeiro fechamento recorde do ano, ajudado pela blue chip (ação de primeira linha) Microsoft, que também estabeleceu seu próprio marco. O Nasdaq também registrou um forte desempenho, impulsionado pelas ações de empresas do setor de internet, como Google e eBay. Analistas disseram que os investidores ignoraram o recente nervosismo com relação aos mercados globais e de commodities, abrindo espaço para o mercado olhar para os lucros corporativos e o setor de tecnologia. "Tivemos uma nova baixa dos preços do petróleo e vimos algum impulso de compra entrando no mercado", disse o operador sênior de ações Brian Williamson, do Boston Company Asset Management. "Isso foi especialmente verdadeiro na área de tecnologia, que estava relativamente atrasada" em comparação com outros setores, acrescentou. Ações As ações da Microsoft subiram 3,5% para US$ 3,70, seu melhor nível de fechamento em cinco anos. O JP Morgan Securities disse que espera que fortes vendas elevem a receita de seu segundo trimestre fiscal para acima da meta de US$ 2,8 bilhões da companhia. As ações da Google fecharam em alta de 2,1% para US$ 499,72, depois de terem oscilado acima de US$ 500,00 pela primeira vez este ano, impulsionadas pelo otimismo do investidor com relação a um forte resultado no quatro trimestre para um período sazonalmente robusto. As ações do eBay registraram uma alta de 3,2% depois que a companhia de leilões online anunciou na noite de quarta-feira que concordou em adquirir o site de revenda de ingressos StubHub por aproximadamente US$ 310 milhões. Entre as empresas que divulgaram balanços, as ações da Genentech subiram 4,4% depois de ter reportado um aumento de 75% no lucro líquido obtido no quarto trimestre e proporcionado uma perspectiva de lucros acima das expectativas para 2007, graças às fortes vendas de seu novo medicamento para os olhos, assim como o uso adicional para seus dois principais medicamentos contra câncer. Índices O índice Dow Jones fechou em alta de 72,82 pontos, ou 0,59%, em 12.514,98 pontos. A mínima foi em 12.442,96 pontos e a máxima em 12.544,46 pontos. O Nasdaq encerrou com valorização de 25,52 pontos, ou 1,04%, em 2.484,85 pontos, com mínima em 2.463,39 pontos e máxima em 2.489,46 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 8,97 pontos, ou 0,63%, para 1.423,82 pontos. O NYSE Composite avançou 59,97 pontos, ou 0,67%, para 9.063,09 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,725 bilhão de ações, de 1,616 bilhão ontem; 2.321 ações subiram, 991 caíram e 141 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,407 bilhões de ações negociadas, de 2,305 bilhões ontem, com 2.014 ações fechando em alta e 1.036 em queda. As informações são da Dow Jones.