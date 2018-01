Índice Dow Jones, de NY, segue em direção a recorde Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em firme alta, com o índice Dow Jones subindo mais de 100 pontos e alcançando níveis recordes. Segundo analistas, os investidores estão comemorando as previsões de lucro positivas de alguns companhias. Por volta das 18h40, as ações da Honeywell International Inc - componente do Dow Jones - subiam 1,98% depois de emitir uma perspectiva de lucro positivo para este ano e o próximo. Os fortes lucros anunciados por empresas do setor financeiro também contribuem para o movimento de alta (Bear Stearns e Lehman Brothers). As ações do setor de tecnologia estão avançando em meio às esperanças de uma forte temporada de compras de final de ano. Essas notícias estão compensando o efeito negativo da decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de reduzir a oferta de petróleo em mais 500 mil barris/dia a partir de fevereiro de 2007. Por outro lado, essa mesma notícia está proporcionando ganhos as ações de empresas do setor de energia que, por sua vez, dão suporte a bolsa. Às 18h47 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 106 pontos, ou 0,86%, o Nasdaq avançava 24 pontos, ou 1,02%, e o S&P-500 registrava um ganho de 13 pontos, ou 0,95%. As informações são da Dow Jones.