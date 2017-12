Índice Dow Jones fecha em alta de 0,04% O índice Dow Jones fechou hoje em alta de 0,04%, aos 11.347 pontos, depois de oscilar entre 11.316 e 11.405 pontos. No mês de abril, o indicador apresenta ganho de 2,14%. O mercado, que apresentou alta na maior parte da manhã, foi prejudicado pelo novo recorde de preço do barril de petróleo. O contrato do barril do produto para entrega em junho - o mais curto e líquido - subiu 2,01%, a US$ 75,17. Já a bolsa eletrônica Nasdaq perdeu 0,83%. Os papéis de tecnologia foram prejudicados depois que o Citigroup recomendou que seus clientes vendessem os papéis da Dell. Os analistas da instituição reduziram o preço-alvo da ação da empresa de US$ 37 para US$ 28.