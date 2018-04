Índice Dow Jones volta a encerrar em nível recorde O entusiasmo dos investidores pelas ações norte-americanas se manteve e o índice Dow Jones voltou a fechar em nível recorde, pela décima vez nos últimos 15 pregões. "Temos puro impulso empurrando o mercado neste momento. A queda dos preços do petróleo é um dos catalisadores, e as pessoas vêem isso como uma redução de impostos em massa. Os lucros das empresas, por sua vez, têm saído melhores do que se previa, até agora", comentou Steve Massocca, da Pacific Growth Equity Management. Ele ressalvou: "Comecei a vender ações hoje porque acho que provavelmente já vimos a maior parte dos ganhos. Por um motivo: o sentimento mudou ainda mais para o positivo e isso é um indicador contrário. Os juros estão começando a subir, com os títulos de 10 anos agora rendendo mais de 4,80%". Ações As ações da Berkshire Hathaway subiram US$ 100 e fecharam a US$ 100 mil, primeira vez na história em que o preço de uma ação fecha em seis dígitos. Entre as componentes do Dow Jones, as ações com melhor desempenho foram as da General Motors, com alta de 5,55%; os investidores acreditam que o resultado da empresa no terceiro trimestre será melhor do que o da Ford divulgado hoje (prejuízo de US$ 5,8 bilhões, o maior num trimestre desde 1992); as ações da Ford caíram 1,37%. As ações da Wal-Mart subiram 3,87% e fecharam no nível mais alto em 52 semanas, depois de a empresa anunciar cortes em seu investimento e na expansão do número de lojas prevista para 2007, para reduzir custos. No setor de tecnologia, as ações da Google subiram 4,59%, fechando no nível recorde de US$ 480,78, ainda em reação ao informe de resultados divulgado na quinta-feira depois do fechamento. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados hoje, os destaques foram American Express (-2,39%), AT&T (+0,78%) e Xerox (+2,94%). As ações da Caterpillar, que haviam recuado 14,52% na sexta-feira, em reação a seu informe de resultados, subiram 2,41%. No setor de mídia, as ações da Tribune subiram 2,7%, depois de o Wall Street Journal dizer que várias empresas de private equity estariam interessadas em comprar a companhia; outras ações do setor também subiram (Dow Jones +3,5%, Gannett +2,5%). Entre as empresas que divulgarão resultados amanhã, os destaques são AK Steel Altria Group, Amazon.com. BellSouth, Chicago Mercantile Exchange, Corning, DuPont, Foundry Networks, Ingram Micro, KLA-Tencor, Legg Mason, Lockheed Martin, Meridian Gold, Nabors Industries, Phelps Dodge, RF Micro Devices e Stanley Works. As informações são da Dow Jones.