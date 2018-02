Índice Nikkei 225 fecha praticamente estável A Bolsa de Tóquio teve um pregão relativamente calmo hoje. Mas os investidores mantiveram o interesse em empresas que divulgaram bons lucros, tais como Towa Real Estate e Nippon Suisan. O Nikkei 225 subiu 0,04%, mas os investidores estão apreensivos em relação à divulgação, sexta-feira, do número de postos de trabalho criados em julho nos EUA. A informação pode fornecer pistas sobre a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Fomc), na terça-feira. Os papéis da Towa Real Estate subiram 11,8%, depois que a empresa elevou sua perspectiva de ganhos para este ano fiscal no final da primeira parte do pregão. As ações da Nippon Suisan registraram alta de 6,3% ao divulgar sólidos ganhos no trimestre encerrado em 30 de junho. (As informações são da Dow Jones).