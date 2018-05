Índice Nikkei cai antes da divulgação de dados dos EUA

O índice Nikkei caiu 201,50 pontos, ou 1,5%, para 13.668,32 pontos, ante alta de 1,5% na sessão anterior. Os níveis de participação se mantiveram leves com 2,59 bilhões de ações negociadas sob o valor de apenas 2,3 trilhões de ienes.

O dólar voltou a cair abaixo da marca 98 ienes, o que levou à realização de lucros após a ascensão de terça-feira. A moeda norte-americana recuou durante o pregão e operava em torno de 97,80 por volta do horário de fechamento da Bolsa de Tóquio.

Ainda que a temporada de resultados corporativos esteja a todo vapor no Japão, o foco dos investidores permanece no exterior. "A última série de relatórios de lucros não foi tão negativa, mas ainda não foi o suficiente para inspirar o mercado mais amplo", disse o analista de mercado Toshiyuki Kanayama, da Monex, ressaltando que a atenção reside na reunião do Fed e no anúncio de dados do Produto Interno Bruto dos EUA.

Entre as empresas japonesas, a ANA Holdings perdeu 3,3% em Tóquio nesta quarta-feira depois de registrar um prejuízo líquido de 6,6 bilhões de ienes em seu primeiro trimestre, ante um lucro 668 milhões de ienes um ano antes. O resultado da empresa foi atingido pelo aumento dos custos de combustível devido a um iene mais fraco e pelo impacto do cancelamento de voos do Boeing 787 Dreamliner no início deste ano. A ANA manteve sua meta operacional para o ano cheio de 110 bilhões de ienes.

Por outro lado, a KDDI subiu 6,9% depois de informar um crescimento no lucro operacional de 89,6% no período de abril a junho, o que surpreendeu muitos analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.