Índices das Bolsas de NY moderam movimento de alta Os principais índices das Bolsas em Nova York seguem em alta, mas bem abaixo dos melhores níveis do dia, com o Nasdaq recuando para ao redor do nível de fechamento de ontem, apesar do bom resultado anunciado pela Texas Instruments - cujas ações registram um ganho de 4,02%. O mercado de ações começou o dia bem, diante da série de balanços corporativos positivos, contudo, no início da tarde os índices não conseguiram ampliar as máximas e passaram a moderar os ganhos. O índice Dow Jones ainda é sustentado pelos ganhos das blue chips (ações de primeira linha) Boeing (+1,99%), Caterpillar (+2,08%), ExxonMobil (+2,28%) e United Technologies (+4,04%). Às 18h09 (de Brasília), o índice Dow Jones ganhava 48 pontos, ou 0,38%, o S&P-500 subia 4 pontos, ou 0,31%, e o Nasdaq avançava 1 ponto, ou 0,06%. As informações são da Dow Jones.