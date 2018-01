Índices de atividade dos EUA e nova fala de Bernanke são destaques São Paulo, 15 de fevereiro - Diversos indicadores importantes que saem hoje no Brasil e no exterior poderão mexer com os preços dos ativos. Nos Estados Unidos, o presidente do banco central local fala na Câmara e, assim como ontem (quando falou no Senado), deve causar grande expectativa entre os investidores. Além disso, índices de atividades norte-americanos também podem provocar apreensão nos mercados. No Brasil, sai o dado de vendas do comércio varejista referente a dezembro, além de balanços corporativos. Os horários de eventos e dados no exterior são de Brasília. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, presta depoimento, às 13 horas, no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, em Washington. EUA/Leilão - O Tesouro dos Estados Unidos anuncia, às 14 horas, detalhes sobre os próximos leilões primários de títulos de 2 e de 5 anos. EUA/Fed/St.Louis - O presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis, William Poole, fala, às 16h15, sobre poupança durante evento da Chartered Financial Analysts em Omaha (Nebraska). EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 10 de fevereiro. EUA/Importações - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de preços das importações norte-americanas em janeiro. EUA/Indústria - O Federal Reserve Bank de Nova York divulga, às 11h30, o índice de atividade industrial regional Empire State referente a fevereiro. EUA/Fluxo de Capitais - O Tesouro norte-americano divulga, ao meio-dia, os dados do fluxo de capitais de e para os EUA em dezembro. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 12h15, os dados da produção industrial de janeiro. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 9 de fevereiro. EUA/Atividade - O Federal Reserve Bank de Filadélfia divulga, às 15 horas, seu índice de atividade regional de fevereiro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga, às 16 horas, o índice de atividade do setor de construção de moradias referente a fevereiro. EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 12 de fevereiro. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a segunda prévia de novembro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro. IBGE/Comércio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados de vendas do comércio varejista de dezembro. BC/Dívida Pública - O Banco Central divulga, às 10h30, nota da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) e Mercado Aberto de janeiro. Brasil/Balanços - As empresas brasileiras Brasil Ecodiesel, Nossa Caixa e Terna divulgam balanços financeiros.