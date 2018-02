Índices de atividade podem sinalizar grau de desaceleração nos EUA São Paulo, 03 de agosto - Enquanto espera pelo resultado do nível de vagas de trabalho criadas nos Estados Unidos, amanhã, que poderá sinalizar o grau de desaceleração da economia americana, hoje o mercado terá em mãos indicadores de atividade e os balanços de grandes empresas para tentar definir tendência. No Brasil, além de índices de atividade, os investidores também vão acompanhar os dados de inflação na cidade de São Paulo com o IPC-Fipe. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de encomendas à indústria em junho. Em maio, o indicador subiu 0,7%. EUA/Serviços - O ISM divulga, às 11 horas, o índice de atividade no setor de serviços nos Estados Unidos em julho. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de julho. Em junho, o indicador registrou deflação de 0,31%. CNI/Indústria - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga os indicadores industriais do País referentes a junho. EUA/Balanços - A companhia Sprint Nextel divulga seu balanço nos Estados Unidos. Brasil/Balanços - As empresas Braskem, Confab e Lupatech divulgam seus balanços no Brasil. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 29 de julho. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até 28 de julho. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até 28 de julho. Europa/Balanços - As companhias Société Generale, Rio Tinto, Unilever, Barclays, GKN, ICI, Sol Melia, Societé Générale, AXA e Vinci, Tenaris, IT Way, William Morrison e Inchcape divulgam seus balanços na Europa. Europa/BC O Comitê de Política Monetária do Banco Central Europeu (BoE) define sua nova taxa de juro.