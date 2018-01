Índices de inflação e atividade podem reforçar otimismo dos mercados A resultado da inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, de novembro, poderá reforçar o otimismo dos mercados após o aumento surpreendente das vendas no varejo norte-americano, na quarta-feira. O resultado, dependendo de como vier, poderá levar a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) a um novo patamar de preços. Também vale destacar o discurso do presidente do BC dos EUA e a divulgação de indicadores de atividade no país. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro. EUA/Fed - O presidente do Fed, Ben Bernanke, fala sobre a economia chinesa durante evento na Academia de Ciências Sociais da China, em Pequim. EUA/Indústria - Às 12h15, o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga os dados da produção industrial em novembro. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, os dados do fluxo de capitais de e para os EUA em outubro.