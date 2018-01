Índices de inflação podem definir tendência mais clara para os juros São Paulo, 27 de fevereiro - Os indicadores que saem hoje, segundo especialistas, poderão definir uma tendência mais clara para os juros. Com inflação sob controle, a expectativa é que os índices que serão divulgados nesta terça-feira levem o Comitê de Política Monetária (Copom) a optar por uma redução acima do 0,25 ponto porcentual das adotadas nos encontros anteriores para a nova taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. A reunião do Copom ocorrerá na semana que vem. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro. IPCA-15/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de fevereiro. BC/CAE - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa, às 10 horas, de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Meirelles falará sobre as metas de inflação, política monetária e cambial, além do desempenho do BC em 2006. BB/Balanço - O Banco do Brasil (BB) divulga os números finais do balanço do ano passado. Governo Central/Tesouro - O Tesouro Nacional divulga o Resultado Primário do Governo Central de janeiro. EUA/Bens Duráveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o indicador de encomendas de bens duráveis de janeiro. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 10h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 24 de fevereiro. EUA/Atividade - O Fed de Richmond divulga, ao meio-dia, seu índice de atividade industrial de fevereiro. EUA/Consumidor - A Conference Board divulga, ao meio-dia, seu índice de confiança do consumidor norte-americano de fevereiro. EUA/Imóveis - O indicador de vendas de imóveis residenciais usados em janeiro, sai ao meio-dia. EUA/Balanços - A El paso divulga balanço nos Estados Unidos.