Índices de inflação são o destaque do dia São Paulo, 10 de fevereiro - A divulgação de dois indicadores de inflação - IGP-M e IPC-Fipe - deve chamar a atenção do mercado financeiro. IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8 horas a primeira prévia de fevereiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Como o indicador fechado de janeiro fechou em alta de 0,92%, a previsão é que nessa prévia o IGP-M apresente desaceleração. IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga a partir das 7 horas o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de fevereiro. A estimativa é que o IPC venha alto. No encerramento de janeiro, o índice subiu 0,50%. Indústria - A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Pessoa Física Regional referente ao mês de dezembro será divulgada às 9h30. EUA/Balança Comercial - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga às 11h30 o saldo da balança comercial de dezembro. Contas do Governo - O Departamento do Tesouro divulga às 17 horas o resultado das contas do governo federal do país em janeiro.