Índices futuros recuam em NY; expectativa de PIB fraco Os índices futuros de ações do mercado norte-americano oscilam em baixa no início desta manhã, com os investidores antecipando um fraco crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre. A prévia do PIB será divulgado às 9h30 (de Brasília). Às 8h06, o Nasdaq futuro caía 0,10% e o S&P 500 de dezembro, -0,18%. O resultado trimestral pouco inspirador da Microsoft Corp também pesa sobre o sentimento do mercado. Por volta das 7h30 (de Brasília), na Alemanha, as ações da Microsoft registravam uma queda de 0,3%. Durante a noite, nas transações do after-hours, as ações da gigante do setor de software abriram em baixa de 0,4% em reação as previsões abaixo das expectativas para o seu segundo trimestre fiscal, mas depois se recuperaram e chegaram a subir 0,42%. Ontem à noite, a Microsoft informou que obteve um lucro de US$ 3,48 bilhões (US$ 0,35 por ação) em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 30 de setembro), de um lucro de US$ 3,14 bilhões (US$ 0,29 por ação) registrado em igual período do ano passado. As informações são da Dow Jones.