Índices nos EUA e IGP-M no Brasil são destaques A divulgação de indicadores econômicos nos Estados Unidos poderá ajudar a direcionar um rumo ao mercado de ações dos Estados Unidos e, conseqüentemente, à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No Brasil, a divulgação de mais um índice - o IGP-M - poderá motivar os investidores a ajustarem suas apostas para a Selic de novembro. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a segunda prévia de novembro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 18. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 13 horas, para seus assinantes, o índice de sentimento do consumidor final de novembro. Fed/Chicago - O Federal Reserve Bank de Chicago divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial nacional de outubro. EUA/petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 17. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos anuncia, ao meio-dia, detalhes sobre os próximos leilões de títulos de 2 e de 5 anos.