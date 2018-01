Índices podem sinalizar atual situação econômica dos EUA São Paulo, 26 de março - O número de vendas de casas novas nos Estados Unidos pode ou não afastar os temores quanto à possibilidade de os problemas no mercado de crédito imobiliário hipotecário de alto risco (subprime) se espalharem para os demais setores da atividade econômica e arrastarem o país para próximo da recessão. Já os índices de atividade que o Fed divulga poderão indicar se o setor já foi ou não atingido pelos problemas imobiliários norte-americanos. Tudo isso, os investidores acompanharão com atenção. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de vendas de imóveis residenciais novos de fevereiro. EUA/Atividade - O Fed de Chicago divulga, às 9h30, o índice nacional de atividade industrial de fevereiro; às 11h30 o Fed de Dallas divulga seu índice de atividade industrial regional de março. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da quarta semana de março. Balanços/Brasil - A Iguatemi Empresa de Shopping Centers divulga balanço no Brasil. PAC/Mercadante - O senador Aloizio Mercadante (PT-SP), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, vai falar sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), taxa de juros, câmbio e reformas estruturais durante evento na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Ministro italiano/Fiesp - O Primeiro Ministro da Itália, Romano Prodi, estará na Federação das Indústrias do Estado (Fiesp), retribuindo visita feita ao seu país pela direção da entidade em 2005.