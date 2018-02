Indra Nooyi vai assumir comando da Pepsi a partir de outubro A PepsiCo informou que seu executivo-chefe, Steve Reinemund, que se aposenta em maio de 2007, será substituído por Indra Nooyi em 1º de outubro. A executiva, de 50 anos, trabalha no grupo desde 1994, sendo que nos últimos cinco anos ocupava a posição de presidente e diretora financeira da fabricante de refrigerantes. Com a posse de Nooyi, a Pepsi será a maior companhia norte-americana dirigida por uma mulher. Reinemund, de 58 anos, deve atuar como chairman executivo e continuar no conselho até maio. "Isso é algo que Steve considerava fazer a um bom tempo", afirmou a porta-voz da empresa, Lynn Markley. "Será uma transição fácil." Embora analistas do setor tenham se surpreendido com o anúncio, que aconteceu um pouco antes do previsto, a expectativa é de que será uma transição suave. "Não acreditamos que a mudança represente qualquer risco ou algum sinal de problema na PepsiCo," disse a analista do UBS, Caroline Levy. As informações são da Dow Jones.