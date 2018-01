Indústria pede cautela na isenção de IR para estrangeiros O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Claudio Vaz, defende uma análise mais abrangente da proposta de estimular, pela isenção do IR, a aquisição de títulos públicos por investidores não-residentes no Brasil. Segundo ele, a medida tem efeitos positivos a curto prazo para as finanças públicas, mas é preciso avaliar o risco de se aprofundar a valorização do real e analisar a oportunidade de ampliar a medida para investimentos produtivos de longo prazo por meio, por exemplo, de fundos vinculados à infra-estrutura. Segundo o Ciesp, é indispensável que o estímulo à aquisição de títulos públicos por não-residentes seja feito em paralelo à permissão de exportação sem cobertura cambial. Na avaliação de Vaz, serão significativos os benefícios de se melhorar o perfil da dívida, a curva de juros e o financiamento externo por títulos em reais. As conseqüências da isenção tenderão a beneficiar o setor real da economia. Mas, completa o presidente do Ciesp, é preciso que se tenham em mente as condições do presente. "É inegável que, durante um período impreciso de ajuste, há o risco de que a iniciativa provoque um novo ciclo de valorização do real, pelo afluxo dos capitais externos que serão atraídos."