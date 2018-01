Indústria projeta ano de 2007 mais favorável, diz FGV Em outubro deste ano, as projeções da indústria da transformação para o ano que vem foram mais favoráveis do que as realizadas no mesmo período do ano passado, mas encontram-se abaixo do otimismo registrado pelo setor em outubro de 2004, nas previsões feitas para 2005. A conclusão é da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que divulgou hoje pelo quinto ano consecutivo as projeções da indústria da transformação para o ano seguinte, feitas com base na Sondagem Conjuntural da Indústria da Transformação. Foram consultadas 1.051 empresas entre os dias 2 de outubro e 6 de novembro a respeito de seis temas: faturamento, emprego, situação dos negócios, investimentos, exportações e importações. De acordo com a FGV, de outubro de 2005 para igual mês deste ano, caiu de 72% para 71% a parcela das empresas entrevistadas que projetam melhora no faturamento para o ano seguinte. No mesmo período, porém, subiu de 30% para 40% o porcentual dos entrevistados que estimam melhora no mercado de trabalho no ano que vem. Além disso, no mesmo período, passou de 44% para 47% a parcela dos entrevistados que apostam em melhora na situação dos negócios no ano seguinte. A FGV também informou que, em igual período de comparação, subiu de 38% para 39% a parcela dos entrevistados que projetam alta de investimentos para o próximo ano. Também de outubro de 2005 para outubro de 2006 aumentou a parcela das empresas entrevistadas que acreditam em alta das exportações para o ano que vem. No mesmo período, caiu o porcentual de entrevistados que apostam em alta nas importações para o ano seguinte. De acordo com a FGV, a pesquisa abrange entrevistas em 24 Estados. A sondagem conjuntural da indústria da transformação é uma das pesquisas mais antigas da fundação, realizada trimestralmente desde 1966.