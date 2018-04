Inflação americana volta a preocupar investidores São Paulo, 30 de abril - A economia norte-americana voltou a preocupar, após os números de inflação dentro do relatório do Produto Interno Bruto (PIB) apontarem forte aceleração. Hoje, os dados de renda pessoal e gastos com consumo dos Estados Unidos poderão sinalizar se realmente existe uma pressão inflacionária no país. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/Renda Pessoal - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo em março. EUA/Indústria - A Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga, às 10h45, o índice de atividade industrial de abril. Às 11h30 o Federal Reserve Bank de Dallas divulga seu índice de atividade industrial regional de abril. EUA/Construção - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em março. EUA/Tesouro. - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 16 horas, seu programa de financiamento para o trimestre. Focus/BC - O Banco Central divulga, às 8h30, as previsões de 100 instituições financeiras para os principais indicadores econômicos como IPCA, Selic, PIB e produção industrial. Política Fiscal/BC - O Banco Central divulga nota de política fiscal referente a março.