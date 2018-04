Inflação ao consumidor americano na mira dos investidores São Paulo, 17 de abril - Os investidores vão monitorar o resultado da inflação ao consumidor norte-americano. A preocupação de participantes de mercado é que o índice afete a percepção de desaquecimento suave e/ou de que a inflação continue elevada nos Estados Unidos. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/Consumidor - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março. EUA/Balanços - A norte-americana Wells Fargo, do setor financeiro, divulga seu balanço financeiro trimestral. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de construções de residências iniciadas em março. EUA/Renda Real - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de renda real dos assalariados em março. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 9h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 14. EUA/Indústria - O Federal Reserve divulga, às 10h15, os dados da produção industrial em março. EUA/Fed - Duas autoridades regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) discursam hoje: às 9h30, o presidente do Federal Reserve Bank de Filadélfia, Charles Plosser, fala sobre as perspectivas da economia em um fórum em Cherry Hill (Nova Jersey); às 13h30, o presidente do Fed de Nova York, Timothy Geithner, discursa durante conferência sobre "o euro e o dólar: pilares das finanças globais". Varejo/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados das vendas no comércio varejista de fevereiro. Copom/Selic - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje a reunião de dois dias para definir a nova taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic.