Inflação ao consumidor dos EUA pode influenciar preços de ativos A expectativa dos investidores, hoje, é com a divulgação do índice de inflação ao consumidor referente a outubro nos Estados Unidos - que pode influenciar os preços dos ativos. Isso porque o resultado de um outro indicador, o PPI, surpreendeu os analistas na terça-feira e motivou uma antecipação da expectativa de início do processo de redução da taxa de juros nos EUA. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 11. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, os dados do fluxo de capitais de e para o país em agosto. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 12h15, os dados da produção industrial em outubro. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 10. EUA/Fed/Filadélfia - O Fed da Filadélfia divulga, às 15 horas, seu índice de atividade regional de novembro. EUA/Imóveis - A Associação Nacional das Construtoras de Casas (NAHB) divulga, às 16 horas, seu índice de atividade de novembro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 6. EUA/Fed - O diretor do O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) Randall Kroszner fala, às 12h10, sobre "a política do Fed diante de crises" durante conferência do Cato Institute em Washington. EUA/Fed/St. Louis - William Poole, do Fed de St. Louis, discursa, às 12h45, durante a conferência do Cato Institute em Washington. EUA/Fed - A diretora do Fed Susan Bies fala, às 13 horas, durante o fórum EUA/União Européia sobre bancos de varejo. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de novembro. Na quadrissemana anterior, o IPC-S subiu 0,26%. Bacen/DPMFi - O Banco Central do Brasil (Bacen) divulga, às 10h30, nota da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) e mercado aberto de outubro.