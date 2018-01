Inflação ao consumidor nos EUA pode acabar com incerteza do mercado São Paulo, 14 de junho - O clima de incerteza dos mercados poderá acabar hoje, - pelo menos é o que acreditam analistas -, logo após a divulgação do índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Ontem, o indicador de preços ao produtor do país não trouxe alívio aos investidores em relação à condução da política monetária americana. Além disso, o livro bege poderá indicar a atual situação da economia dos EUA. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de maio. A previsão para o indicador é de alta de 0,4% (+0,6% em abril). EUA/Livro Bege - O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) divulga, às 15 horas, o livro bege", sumário sobre as condições da economia norte-americana que servirá de base para as decisões de política monetária a serem tomadas na próxima reunião do Comitê de mercado Aberto (Fomc), nos dias 28 e 29. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 9. EUA/Fed - A diretora do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) Susan Bies fala, às 12h30, sobre o mercado imobiliário, durante conferência da Mortgage Bankers Association em Half Moon Bay (Califórnia). EUA/Fed/Dallas - O presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, fala, às 14 horas, sobre as condições da economia dos Estados Unidos durante conferência em Corpus Christi (Texas). EUA/Fed/Boston - A presidente do Fed de Boston, Cathy Minehan, abre, às 20 horas, uma conferência promovida pela instituição em Chatham (Massachusetts). IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário de abril. Em março, a taxa de emprego na indústria caiu 0,3%.