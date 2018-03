Inflação ao consumidor pode indicar se preços ainda são risco para EUA São Paulo, 18 de janeiro - O clima de cautela deverá prevalecer entre os investidores até que sejam divulgados alguns indicadores macroeconômicos previstos para hoje nos Estados Unidos. O principal deles é a inflação ao consumidor do país. O indicador é bastante aguardado pelos participantes dos mercados, já que ontem o índice de preços ao produtor sinalizou que a pressão de preços ainda representa risco para a economia norte-americana e não deve ser ignorada pelo Fed. Outro dado importante que poderá mexer com os preços dos ativos são as estimativas sobre os estoques de petróleo nos EUA. Vale destacar ainda os balanços de grandes empresas norte-americanas. No Brasil, o destaque são os indicadores de inflação, como o IPC-Fipe e o IGP-10. Todos os horários dos dados nos EUA são de Brasília. EUA/CPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de construções de residências iniciadas em dezembro. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 12 de janeiro. EUA/Balanços - Serão divulgados os resultados trimestrais das empresas norte-americanas Bank of New York, E*Trade Financial, Continental Airlines Inc., da Harley-Davidson Inc. e Merrill Lynch & Co. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 13 de janeiro. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, presta depoimento, às 13 horas, no Comitê de Orçamento do Senado, em Washington; às 11 horas a presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland, Sandra Pianalto, fala sobre as condições da economia regional; às 22h15 a diretora do Fed Susan S. Bies fala sobre as perspectivas da economia e o mercado de hipotecas durante evento em Tucson (Arizona). EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos anuncia, às 14 horas, detalhes sobre o próximo leilão primário de títulos de 20 anos indexados à inflação (Tips), a se realizar no dia 23. EUA/Fed/Filadélfia - O Federal Reserve Bank de Filadélfia divulga, às 15 horas, seu índice de atividade regional de janeiro EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 15 de janeiro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente à segunda quadrissemana de janeiro. IGP-10/FGV - A Fundação Getúlio Vargas divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) referente a janeiro.