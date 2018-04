Inflação ao produtor pode mudar percepção sobre juro nos EUA São Paulo, 13 - O índice de preços ao produtor, conhecido por PPI, que sai hoje nos Estados Unidos pode provocar alguma alteração na percepção vigente dos investidores de que a taxa de juros permanecerá, por um longo período, em 5,25% ao ano. Esse sentimento foi reforçado ontem com o dado dos preços das importações norte-americanos em março, que veio em alta inesperada e alimentou a retórica da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sobre os riscos de pressão nos preços da economia do país. Todos os horários de divulgação de dados e eventos no exterior são de Brasília. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de março. EUA/Balança - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo da balança comercial do país em fevereiro. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 11 horas, o índice de sentimento do consumidor preliminar de abril. EUA/Fed de Dallas - O presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, fala, às 14 horas, sobre o tema "globalizando a economia do conhecimento", durante a conferência da Sociedade dos Analistas Financeiros de Houston (HSFA), em Houston (Texas). EUA/BCs - Os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do G-7 (os sete países mais desenvolvidos do mundo) iniciam, às 15h30, reunião em Washington. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, dá entrevista coletiva, às 20h15, em Washington sobre a reunião do G-7. Bovespa/Novo Mercado - A Metalfrio estréia hoje no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).