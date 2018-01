Inflação ao produtor pode reforçar clima de otimismo nos EUA O clima de otimismo visto nos últimos dias em relação à economia dos Estados Unidos -, que sinaliza ter voltado a crescer, mas sem provocar inflação - pode ganhar reforço hoje com a divulgação do índice de preços ao produtor. Segundo estimativas, a taxa cheia do indicador deverá ter uma alta de 0,4%, ante queda de 1,6% em outubro. Já a previsão para o núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, é +0,2% em novembro, contra -0,9% do mês anterior. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de novembro. EUA/Imóveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de construções de residências iniciadas em novembro no país. EUA/Varejo - A Instinet divulga, 11h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista norte-americano na semana até 16 de dezembro. EUA/Fed/Dallas - O presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, fala, às 16 horas, sobre a economia norte-americana em Longview (Texas). EUA/Regimes Cambiais - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga seu relatório semestral sobre regimes cambiais ao redor do mundo. PIB/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Produto Interno Bruto (PIB) - Volume e Valores Correntes - referente ao terceiro trimestre. No mesmo horário, também será divulgada Pesquisa de Estoques do primeiro semestre de 2006. Arrecadação/REceita - A Secretaria da Receita Federal divulga, às 15 horas, o resultado da arrecadação de novembro. Setor Externo/BC