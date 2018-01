Inflação ao produtor pode sinalizar ou não recessão nos EUA São Paulo, 15 de março - A preocupação dos investidores com o mercado de crédito imobiliário para clientes de alto risco, conhecido como subprime, nos Estados Unidos, aumenta a expectativa com a divulgação do índice de preços ao produtor no país. Isso porque os analistas temem que os problemas com carteiras subprime afetem o consumo norte-americano. Se a inflação ao produtor ficar acima da estimativa, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) terá chance menor de mover as taxas de juro norte-americanas em baixa e promover estímulo à economia, que, pode estar em direção à recessão, de acordo com analistas de Wall Street e com o ex-presidente do Fed Alan Greenspan. No Brasil, o destaque é a ata do Copom. O que o mercado quer saber em relação ao documento, é de que forma a atual turbulência internacional será mencionada pelos integrantes do comitê. Todos os horários de eventos e dados no exterior são de Brasília. EUA/PPI - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços ao produtor (PPI) de fevereiro (de Brasília). EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 10 de março. EUA/Indústria - O Fed de Nova York divulga, às 9h30, seu índice Empire State de atividade industrial de março; às 13 horas, o Fed da Filadélfia divulga seu índice de atividade industrial também de março. Copom/BC - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) divulga, às 8h30, a ata de sua última reunião, quando a taxa de juros, Selic, caiu para 12,75% ao ano. IGP-10/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de março. Comércio/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a Pesquisa Mensal de Comércio referente a janeiro. Indústria/CNI - A Confederação Nacional da Indústria divulga os indicadores industriais de janeiro. EUA/Tesouro - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 10 horas, o dado de fluxo de capital estrangeiro de janeiro. EUA/Energia - O Departamento de Energia (DoE) divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até 9 de março. Brasil/Balanços - Copasa, Cosan, Grendene, São Carlos, Unipar e São Martinho divulgam balanços no Brasil.