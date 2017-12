Inflação deve ficar no centro das atenções do mercado São Paulo, 6 de fevereiro - Em uma semana de reunião de Copom, a inflação deve ser o principal assunto de hoje, quando saem a pesquisa semanal Focus, os números do IPC da Fipe e os dados da Anfavea. Fipe/IPC - A Fipe divulga, a partir das 7 horas, o IPC do fechamento de fevereiro. No mês de janeiro, o indicador subiu 0,5%. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, contendo previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Analistas esperam nova rodada de redução nas previsões para a inflação e para o preço do dólar. Balança Comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas o resultado parcial da balança comercial de março. Na última semana de fevereiro, as exportações apresentaram aceleração. Anfavea - A Anfavea divulga, às 11 horas, os dados de vendas, produção e exportação de veículos de fevereiro. O setor promete continuar aquecido. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, os números das encomendas da indústria de janeiro.